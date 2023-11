“Dopo anni di attesa, finalmente è iniziato il cantiere per i lavori di via Carlo V. Si tratta di un intervento fondamentale per la città e che i cittadini aspettavano da anni nonostante il progetto fosse stato abbandonato dalla precedente amministrazione rischiando di perdere il finanziamento, e che ora consentirà di migliorare la viabilità in una delle zone più trafficate di Catanzaro”. Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Fiorita. “Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio da circa 90 posti auto in prima battuta, con la possibilità di aggiungere un’altra quarantina di posti auto con un intervento successivo sempre nell’ambito dello stesso finanziamento e senza dunque attingere a nuove risorse. Un intervento che, oltre a migliorare la mobilità, contribuirà -aggiunge Capellupo- anche a riqualificare l’intera area. L’apertura del cantiere è il risultato di un lavoro costante e fattivo dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Scalise (con il fondamentale contributo tecnico del dirigente del settore Grandi Opere, GIovanni Laganà) hanno lavorato a lungo -afferma ancora Capellupo- per recuperare e non perdere il vecchio finanziamento, rimodulare il progetto originario con una sostanziale variante e trovare un accordo con la ditta assegnataria. Un risultato importante, che dimostra la capacità di questa amministrazione di concretizzare i progetti e di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Sono certo che, una volta completati, i lavori di via Carlo V miglioreranno la qualità della vita di tutti i cittadini di Catanzaro”.