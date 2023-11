REGGIO CALABRIA/ Tre fucili di diversi calibri, due pistole con relativi munizionamenti e polvere da sparo, oltre che 200 grammi di marijuana contenuta in sacchetto di plastica e due radio ricetrasmittenti sono stati scoperti e sequestrati dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria all’interno di un’area demaniale cittadina caratterizzata da forte degrado ambientale. L’arsenale e la sostanza stupefacente, trovati nell’ambito di una serie di controlli che hanno interessato anche alcuni edifici abbandonati, erano nascosti tra materiale di risulta e spazzatura. Sul posto è intervenuta la squadra rilievi dell’Arma che ha provveduto a repertare tutto il materiale allo scopo di effettuare gli accertamenti scientifici necessari. Durante le attività di controllo, inoltre, i militari hanno anche denunciato in stato di libertà un trentaquattrenne per detenzione abusiva di munizionamento da fucile. In una pertinenza dell’abitazione dell’uomo, infatti, sono state trovate diverse cartucce nascoste dentro un borsone.