di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ E’ stato presentato questa sera in anteprima nel Cinema Teatro Comunale di Catanzaro il film “L’Altra via”, prodotto da Giuseppe Gallo, regia di Saverio Cappiello. Il film è ambientato a Catanzaro, tra gli scorci del centro storico e i quartieri periferici situati nella zona sud, e narra la storia di un calciatore, interpretato da Fausto Verginelli, coinvolto nel vortice del calcioscommesse. Altro personaggio centrale è quello di un bambino interpretato da Giuseppe Pacenza, calabrese di Crotone. Come previsto, numerose le presenze in sala. La proiezione, iniziata alle 21, è durata 1 ora e trenta minuti. Al termine previsto un momento di riflessione e discussione alla presenza degli attori protagonisti e del produttore.

RTC, La RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, dedicherà all’iniziativa un ampio Servizio TV nei prossimi giorni.