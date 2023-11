Sta arrivando il freddo. La prima irruzione artica della stagione colpirà tutto lo Stivale da sabato 25 novembre e porterà un tracollo delle temperature le cui medie saranno sotto i valori stagionali per i prossimi 10 giorni. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Già dalle prossime ore, comunque, dovremo prestare la massima attenzione anche al Ciclone in spostamento verso il meridione: sono previste piogge a tratti intense su Medio Adriatico e Sud, e tra Abruzzo e Molise vedremo anche la neve in alta collina, fino ai 1000 metri. Le piogge si intensificheranno sulle regioni ioniche gradualmente e nella prossima notte sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia. Alle piogge importanti dal 25 si aggiungerà il freddo. Almeno fino alla prima settimana di dicembre i termometri saranno sottomedia. A Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C; a Bologna e Firenze il termometro oscillerà tra -1 e 7°C così come a Roma con 0°/9°. Inoltre, non si escludono fiocchi svolazzanti tra Bologna e Firenze. Prevista neve fin quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche. Nel dettaglio: – Mercoledì 22. Al nord: sole prevalente, venti sostenuti da nordest. Al centro: maltempo su Adriatiche con neve a 1000 metri. Venti forti da nordest. Al sud: fortemente instabile con nubifragi serali. Ventoso. – Giovedì 23. Al nord: sole prevalente. Al centro: qualche fenomeno sulle Adriatiche, ventoso altrove. Al sud: maltempo estremo su Calabria e Sicilia, rischio alluvioni. Venti forti. – Venerdì 24. Al nord: tempo stabile e soleggiato. Al centro: tempo stabile e soleggiato. Al sud: deciso miglioramento. – Tendenza: sabato piogge al Sud e crollo termico diffuso, domenica asciutta e fredda. Gelate in pianura al Centro-Nord dal weekend in poi.