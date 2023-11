“La Calabria, nella manutenzione delle reti e anche nel riuso dell’acqua deve essere potenziata. Da due anni ci siamo messi al lavoro per colmare i ritardi accumulati in decenni”. A dirlo il presidente della Regione Roberto Occhiuto intervenendo all’incontro di A2A sul tema “Senza acqua. Troppa acqua” svoltosi a Gizzeria con l’amministratore delegato della società Renato Mazzoncini. “Lo abbiamo fatto – ha aggiunto – ponendo Sorical fuori dalla liquidazione; commissariando la Società che gestiva l’Autorità dei Comuni. Abbiamo costituito ArriCal, abbiamo fatto in questi due anni delle riforme che ora ci mettono in condizioni di affrontare compiutamente il problema. Certo è che non si può affrontare senza il contributo attivo di partner industriali e operatori che ci aiutino a farlo”. Dal canto suo Mazzoncini ha sottolineato l’importanza dell’evento di Gizzeria giacché “la Calabria -ha detto- è la nostra terza regione per investimenti. Siamo presenti in Calabria storicamente nel mondo dell’energia con 10 impianti idroelettrici e l’impianto importante termoelettrico di Scandale. Siamo presenti da due anni nella zona di Crotone con un importante impianto per la gestione e termovalorizzazione dei rifiuti speciali e siamo ovviamente molto interessati alla regione per poter investire anche sul tema dell’acqua”. “Un tema centrale per il Paese -ha fatto notare Mazzoncini- anche per la Calabria. A2A è un soggetto che può mettere in campo capacità di investimento e tecnica e poi è un’azienda abituata a lavorare con i territori. Qualunque tipo di lavoro che noi facciamo, lo facciamo in collaborazione con il territorio. Credo che possiamo mettere in piedi degli investimenti importanti per la Calabria per risolvere il problema dell’acqua che oggi vede nella regione situazioni in cui la disponibilità dell’acqua non è garantita 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno che dovrebbe essere il minimo standard che i cittadini meritano”.