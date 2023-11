Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta nella tarda serata di mercoledì su Corigliano Rossano, nell’area urbana di Rossano con 138 millimetri di acqua in 24 ore, di cui oltre 90 in 2 ore, come comunicato dalla Protezione civile regionale. Numerosi gli allagamenti di sottopassi e locali a piano terra. A causa del forte vento e dell’intensità della pioggia infiltrazioni si sono verificate anche in 7 dei circa 60 plessi scolastici comunali. Ha tenuto, invece, il sistema di torrenti e corsi d’acqua “anche grazie -è scritto in una nota del Comune- al lavoro di manutenzione straordinaria realizzato in questi mesi” con “poche criticità che si stanno monitorando e verificando”. In alcune grandi aree è saltata l’energia elettrica mentre si sono registrate piccole frane lungo le strade montane e rurali. Anche una parte del Pronto soccorso è stata interdetta perché acqua e vento hanno danneggiato alcune coperture. Al momento la situazione è tornata alla normalità in molti punti. Un sottopasso è stato ripristinato e riaperto al traffico già la notte scorsa, mentre un altro ha fatto registrare anche ieri dei disagi al traffico. Le squadre comunali sono state costantemente al lavoro per liberare le arterie. Durante la bomba d’acqua dieci mezzi sono rimasti in panne per la troppa acqua e sono stati rimossi dai carri attrezzi. “Voglio ringraziare il settore Protezione civile, gli uomini del settore Manutenzione, Viabilità e Decoro – ha sostenuto il sindaco Flavio Stasi – ed i gruppi volontari attivati per essere stati operativi insieme a me (ed esserlo ancora) durante tutta la notte ed aver quindi consentito di mitigare i disagi della bomba d’acqua”. Sulla fascia Ionica della Calabria per tutta la giornata di oggi, è in vigore l’allerta arancione.