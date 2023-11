“La narrazione che Occhiuto fa della Calabria sui media e sui social non corrisponde alla realtà. Periodicamente faremo incontri di questo tipo per rendere conto ai cittadini della situazione reale in cui ci troviamo”. Lo hanno sostenuto i capigruppo dell’opposizione in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, del Pd, Davide Tavernise, del Movimento 5 stelle, ed Antonio Lo Schiavo, del Gruppo Misto, nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme per esaminare le principali criticità che la Regione si trova ad affrontare. L’incontro è stato introdotto da Bevacqua, che ha spiegato il senso dell’iniziativa ed espresso la propria “preoccupazione in ordine all’accelerazione impressa al Senato sull’autonomia differenziata. Siamo davanti – ha detto il capogruppo del Pd – ad un provvedimento che dividerà l’Italia in due e che verosimilmente sarà approvato senza la definizione e il finanziamento dei Lep, rimanendo così legato alla spesa storica. Un’iniziativa che va bloccata e sulla quale il presidente Occhiuto continua a fare il gioco delle tre carte. Pe questo invitiamo il presidente a chiarire definitivamente la propria posizione sul tema. Se davvero Occhiuto ritiene che sui Lep si giochi una partita fondamentale per il futuro della Regione, venga in Consiglio e chieda all’intera Assise di diventare protagonista, supportando e sostenendo ogni iniziativa a difesa della Regione. Noi ci siamo e ci saremo sempre nel sostenere una battaglia contro questa sciagurata riforma”. “Chiediamo, però, al presidente Occhiuto – ha detto ancora il capogruppo del Pd – di passare dalla parole ai fatti, producendo atti formali e sostanziali in difesa di diritti fondamentali dei cittadini, a partire dal diritto alla salute e da quello all’istruzione”.