Opere liriche, anche due voci calabresi domani al “Politeama” Ci sono anche due voci calabresi nel cast d’eccezione delle Opere Cavalleria Rusticana e Pagliacci coprodotte dal Sicilia Classica Festival e dal Teatro Politeama di Catanzaro, che verranno messe in scena unitamente -come da tradizione per la breve durata di ciascuna e la comune caratterizzazione del verismo musicale- domani 25 novembre, alle ore 21, al “Mario Foglietti”. Sarà la prima volta assoluta con il Sicilia Classica Festival per il mezzosoprano catanzarese Gabriella Aleo, voce duttile dal tratto drammatico e personalità incisiva ed eclettica, nel ruolo di Lola in Cavalleria Rusticana, e già protagonista in altri ruoli di Opere messe in scena in diverse zone d’Italia e all’estero. Sul palco anche il giovane tenore Lorenzo Papasodero, dall’acuto svettante e squillante, originario di Satriano e al suo terzo debutto dell’anno, nel ruolo di Beppe in Pagliacci, dopo aver interpretato Turiddu in Cavalleria Rusticana a Limassol (Cipro) e Rodolfo nella Bohème al Teatro Apollo di Crotone. Ad accompagnare i cantanti nella loro esibizione sarà, inoltre, una realtà già collaudata per il Politeama, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, che nel corso degli anni si è consolidata nel panorama concertistico ed operistico a livello internazionale. Una nuova collaborazione fortemente voluta dal management della Fondazione Politeama, con il Sovrintendente Gianvito Casadonte e il Direttore Generale Aldo Costa, con la condivisione del Presidente e Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. “Siamo molto contenti di questa operazione – affermano – che segna la nascita di una nuova cooperazione e di un ponte artistico e organizzativo tra Calabria e Sicilia, in un momento storico in cui unire le forze diventa necessario su tutti i fronti. Siamo oltremodo felici per la presenza dei due cantanti catanzaresi che dimostra la qualità e la vivacità che il nostro tessuto può esprimere”. L’appuntamento di domani rientra nella rassegna “Opera & Danza” che propone, con l’auspicio di coinvolgere il pubblico di tutte le età, anche speciali scontistiche per studenti e gruppi di scuole danza, associazioni culturali e Cral.