CATANZARO/ Si è svolto stamattina il primo incontro previsto nell’ambito delle Giornate di sensibilizzazione contro la violenza di genere istituite quest’anno dal nostro Istituto tecnico tecnologico statale “E. Scalfaro” Catanzaro per affrontare insieme ai ragazzi il tema delle discriminazioni, delle vessazioni, dei pregiudizi, delle violenze di ogni tipo e in ogni contesto di cui ancora oggi sono vittime le donne, fino al terribile fenomeno del “femminicidio”, che funesta sempre più spesso la nostra società. Ospite e relatrice di oggi è stata la Tenente dei Carabinieri Dalila De Lisa, Comandante del NORM della Compagnia di Sellia Marina che ha interagito con gli studenti, mettendo in luce i vari contesti in cui avvengono le violenze sulle donne e la necessità di denunciare affidandosi all’intervento delle forze dell’ordine, perché “nessuna si salva da sola”. Bisogna superare l’isolamento e l’emarginazione e trovare la forza per chiedere aiuto e salvarsi con l’aiuto delle istituzioni e della società. In tutto ciò la scuola riveste un ruolo di fondamentale importanza perché, anche grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e le altre istituzioni, svolge un’azione quotidiana e capillare di educazione alla legalità, alla parità di genere, al rispetto della persona e della vita.

Molti i contributi da parte degli studenti che hanno partecipato attivamente al dibattito proponendo letture di brani, riflessioni, visione di scene di film e presentazione di video da loro stessi realizzati su questo tema. Le classi intervenute sono state la 3A, la 3E, la 3F, la 4E, la 4H, la 4M e la 5E; numerose e interessanti anche le domande che hanno voluto porgere alla Tenente De Lisa, la quale si è dimostrata sempre molto disponibile e attenta nel fornire informazioni importanti per la prevenzione ed il contrasto dei tanti reati contro le donne. Il dirigente scolastico Vito Sanzo ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri nella persona della Tenente De Lisa per il prezioso contributo all’attività educativa odierna rivolta ai nostri ragazzi e per l’impegno profuso sempre a favore dei diritti e della libertà delle donne e di tutti i cittadini in difficoltà.