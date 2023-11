Sono stati sentiti a sommarie informazioni da agenti della Questura di Cosenza, specializzati in fatti riguardanti i minori, la dirigente della scuola e un docente di un istituto di Rende in relazione a quanto avvenuto alcuni giorni addietro quando un bambino sarebbe stato lasciato solo in classe dai compagni. Secondo quanto ricostruito, il bambino sabato18 novembre è rimasto solo con le insegnanti nell’aula di terza elementare che da appena due giorni aveva iniziato a frequentare, dopo essere stato trasferito da un’altra sezione del medesimo istituto scolastico. L’assenza di massa dei compagni di scuola sarebbe stata una forma di protesta da parte dei genitori degli altri bambini nei confronti della dirigente scolastica a seguito del trasferimento del piccolo da loro considerato iperattivo. A farne le spese, però, il bambino che, tornato a casa, ha raccontato tutto alla madre che ha denunciato il fatto al garante per l’Infanzia e per l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale. Il bambino, secondo quanto si apprende, non usufruisce di nessun supporto educativo scolastico. Marziale ha immediatamente richiesto una verifica agli uffici ed è in attesa, secondo quanto riferito all’Ansa, della documentazione. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha preso contatto con il direttore dell’Ufficio Scolastico per la Calabria Antonella Iunti per effettuare tutte le verifiche del caso e ricevere precise informazioni sulla vicenda del bambino lasciato solo in una classe perchè giudicato ‘iperattivo’, in modo da valutare gli eventuali provvedimenti da prendere sulla base di quanto accaduto.