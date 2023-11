COSENZA/ Ci sono anche due finanzieri tra le persone arrestate questa mattina a Cosenza per accesso abusivo al sistema informatico. Oggi i militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cosenza hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il gip di Catanzaro, su richiesta della Procura, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di sei indagati che sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, accesso abusivo a sistema informatico e corruzione. L’ordinanza cautelare è stata disposta nei confronti dei finanzieri Ercole Iorio e Cosimo Antonio De Fazio, dell’avvocato Domenico Quaglio e dell’ex moglie Maria Grazia Bafaro. Sono indagati anche Germano Filice, Annnunziata Dimitri e Jessica Filice. Sotto la lente degli inquirenti è finita anche la società Sirin Format Srl con sede legale a Rende. Inoltre, il gip su richiesta della Procura di Catanzaro, ha disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro ritenute corrispondenti al prezzo del reato. La misura cautelare fa seguito a quella già applicata lo scorso 12 luglio, nei confronti di quattro persone, tre dei quali interessati anche dalla misura cautelare eseguita oggi, per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e corruzione. Le successive indagini hanno evidenziato una gravità indiziaria costituita da successive ipotesi di reato tra le quali associazione a delinquere, corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Secondo l’accusa, i responsabili di una società informatica, si sarebbero avvalsi, con la mediazione di altre persone, dei militari della Guardia di Finanza coinvolti nella vicenda, per estrapolare una mole formidabile di dati relativi a persone fisiche e giuridiche, cui procedevano, i militari, mediante accessi abusivi a sistema informatico, a fronte del corrispettivo di rilevanti somme di danaro. In questo modo i dati illecitamente estratti sarebbero stati, successivamente, commercializzati dalla società informatica, con un considerevole incremento del proprio fatturato.