BRUXELLES/ La Città di Catanzaro presente a Bruxelles alla manifestazione di lancio della seconda edizione del Progetto dell’Unione Europea “Intelligent Cities Challenge” (ICC). L’iniziativa é destinata alla costruzione della rete delle “Città Intelligenti d’Europa” impegnate nelle strategie di transizione ecologica e digitale in prospettiva dell’approccio “smart city”.

Il Capoluogo di Regione è stato rappresentato dal Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco, dal Coordinatore Scientifico di Agenda Urbana, Antonio De Marco, e dalla consulente Elena Console.

Nel corso della manifestazione di Bruxelles, sono state tracciate le linee programmatiche del progetto e definiti i ruoli delle diverse Città della rete, individuando la strategia del “Local Green Deal” (patto con il partenariato sociale per la transizione ambientale nello sviluppo urbano) come elemento unificante delle politiche locali delle diverse Città facenti parte della rete.

In tale contesto, l’amministrazione comunale di Catanzaro ha individuato come settore d’intervento prioritario quello delle politiche culturali e della creatività giovanile, opzione che è stata ampiamente apprezzata dalla rete delle Città coinvolte in ICC.

L’evento di Bruxelles ha rappresentato, peraltro, l’occasione per stringere accordi e relazioni con altre realtà urbane d’eccellenza d’Europa, ai fini della successiva proposizione di progetti di scambi e di cooperazione internazionale.

Catanzaro ha già partecipato negli anni 2020/2022 alla prima edizione di ICC, ed è stata ammessa dalla Commissione Europea anche alla seconda edizione a conferma dell’impegno che il Comune ha dimostrato nella partecipazione alla rete delle Città intelligenti. L’unica Città della Calabria presente, unitamente alle più prestigiose realtà urbane italiane ed europee.

I positivi risultati dell’impegno della Città di Catanzaro sulle strategie di sviluppo urbano, incentrate sull’approccio “smart cities” e della rigenerazione urbana, hanno quindi consentito di dare seguito alla sperimentazione che sarà particolarmente rivolta ai temi della transizione digitale ed ecologica nei programmi di sviluppo urbano.