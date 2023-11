Naufragio di Cutro: Governo e Viminale ammessi parti civili mentre la Consap rimane esclusa

Il governo entra nel processo per il naufragio del caicco “Summer Love” del 26 febbraio scorso che, a Steccato di Cutro, provocò 94 vittime ed un numero imprecisato di dispersi. Il Tribunale ed il Gup di Crotone – davanti ai quali si celebrano con rito ordinario ed in abbreviato i processi ai quattro presunti scafisti dell’imbarcazione – hanno ammesso la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell’Interno. Ammessa anche la Regione Calabria. Presidenza del Consiglio e Viminale hanno chiesto un risarcimento di un milione di euro in entrambi i processi, la Regione 500 mila euro. Un’altra parte del governo, invece, esce dal processo. Il Tribunale ha infatti escluso la partecipazione di Consap, società partecipata dal ministero dell’Economia, presso cui è costituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada e del mare. A chiedere la citazione del fondo erano stati gli avvocati di parte civile come responsabile civile. Già nelle scorsa udienza, i legali che assistono la Consap avevano chiesto l’esclusione dal dibattimento. Richiesta reiterata stamani dallo studio Coppi e accolta dal Tribunale. “La decisione dello Stato ha un forte valore simbolico. E’ cinica e impietosa” è stato il commento di uno dei legali che assistono i familiari di alcune vittime, l’avvocato Francesco Verri. “Il Governo – ha aggiunto – pretende denaro dai presunti scafisti. Avrebbe subito danni per milioni che ovviamente i presunti scafisti non hanno. Quando si tratta di pagare, di risarcire i familiari delle vittime, invece, il Governo si tira indietro. Con buona pace del ministro Piantedosi che proprio a Crotone aveva annunciato che il Governo avrebbe fatto la sua parte. Quando? Come? Oggi in aula è andato nella direzione opposta”. Sul piano pratico, comunque, secondo le parti civili poco cambia dal momento che il Tribunale, a loro dire, ha escluso la Consap solo perché non ha partecipato all’incidente probatorio svoltosi nei mesi scorsi e ciò significa che la decisione non pregiudica le future iniziative dei parenti delle vittime e dei sopravvissuti. Il Tribunale “non si è espresso nel merito della fondatezza della chiamata in garanzia del fondo e quindi è salva la possibilità per le persone offese di adire il Giudice civile per far valere le proprie ragioni in quella sede” è stato il commento dell’avvocata Barbara Ventura che aveva presentato la citazione del Fondo di garanzia.

