“A nome del Pd della Calabria, esprimo le condoglianze e l’affetto del partito ai familiari delle vittime dell’incidente del tardo pomeriggio di ieri lungo la linea ferroviaria ionica, nei pressi di Corigliano-Rossano, che ha tolto la vita a una donna lavoratrice e a un ragazzo straniero che da tempo operava e risiedeva in Calabria”. Lo afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico calabrese. “La tragica vicenda, che ha provocato anche diversi feriti – aggiunge Irto – ci colpisce nel profondo e ci induce a interrogarci sulle sue modalità, che sembrano incomprensibili sulla base delle prime ricostruzioni. Chiediamo indagini accurate e puntuali, perché nel 2023 l’episodio è del tutto inconcepibile, in quanto avvenuto in un’area della ferrovia ionica cui si accede tramite passaggio a livello provvisto di sbarramento. Confidiamo negli accertamenti della magistratura e degli investigatori, perché al più presto si faccia luce sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità”. “Quanto tragicamente accaduto martedì sera a Corigliano Rossano tra un treno regionale e un camion e che ha fatto registrare due vittime, la capotreno Maria Pansini e l’autista del camion Said Hannaoui lascia sgomenti”. Così, in una nota, la vicecapogruppo del M5s alla Camera, Vittoria Baldino. “L’auspicio -aggiunge- è che si faccia presto chiarezza sull’accaduto perché l’incidente resterà a lungo nelle nostre memorie e non si ripetano tragici e simili momenti di dolore”. “Quanto accaduto -sostiene ancora la parlamentare del M5s- fa emergere l’urgenza che la modernizzazione delle tratte ferroviarie riguardi anche alcune intersezioni tra strade e ferrovie”.