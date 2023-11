“E’ con grande dolore che ho appreso delle vite spezzate di due lavoratori, tra cui un ferroviere, mentre si trovavano sul posto di lavoro”. E’ quanto afferma, in una nota, il presidente di Ferrovie della Calabria Ernesto Ferraro. “Una delle due vittime -aggiunge Ferraro- era la capotreno delle Ferrovie dello Stato del convoglio, un regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano, mentre la seconda il conducente del camion, che viaggiava da solo. Al di la delle responsabilità che sono in corso di accertamento, mi stringo attorno al dolore delle famiglie delle vittime e al personale di Ferrovie dello Stato per la perdita di una cara collega di lavoro”. Cordoglio e partecipazione anche da parte del consigliere regionale del M5S, Davide Tavernise: “Possa giungere la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime del drammatico incidente ferroviario avvenuto in località Thurio a Corigliano Rossano e a tutti i passeggeri rimasti coinvolti nello scontro. Una tragedia che ci ricorda l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di adeguare le nostre infrastrutture al fine di scongiurare situazioni del genere. Siamo convinti -aggiunge- che sia giusto ascoltare le organizzazioni sindacali e di categoria quando chiedono l’applicazione delle misure atte a superare le problematiche esistenti. I passaggi a livello ogni anno sono alla base di moltissimi incidenti ferroviari, così come evidenziato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Auspichiamo -conclude Tavernise- una messa in sicurezza puntuale della nostra rete ferroviaria nella speranza che tragedie simili non debbano più verificarsi”.