Alla scadenza del temine fissato a mezzogiorno di giovedì 30 novembre, sono state sei le liste presentate per le elezioni provinciali di Catanzaro, in programma il 20 dicembre prossimo. Si voterà per rinnovare solo il Consiglio dell’ente intermedio guidato dal presidente Amedeo Mormile, della Lega. In lizza ci sono tutti i principali partiti, sia pure in gran parte con sigle civiche. Il Movimento 5 Stelle non ha presentato alcuna lista. Rispetto alle scorse elezioni provinciali, le novità assolute sono rappresentate dall‘esordio di Azione e dalla lista ‘La Grande Provincia’ promossa da Noi Moderati. Sul piano politico, anche se non c’è un collegamento con un candidato presidente, le liste di centrodestra sono essenzialmente quattro: ‘La Provincia ci Lega’, espressione della Lega di Salvini, presentata già mercoledì; ‘Venti da Sud’, espressione di Fratelli d’Italia; Forza Italia e, appunto, la ‘Grande Provincia’. Una sola la lista di centrosinistra, ‘Progressisti per la provincia’, che comprende soprattutto candidati espressione del Pd.