“Sono qui per annunciare che in Calabria, a Villa San Giovanni, sarà organizzato il G7 del commercio internazionale. Si svolgerà nel mese di luglio. E’ una scelta che ho fatto per ribadire quanto questa terra sia importante e debba diventare sempre più internazionale”. L’annuncio è stato dato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi a Catanzaro. “Per qualche giorno – ha aggiunto il titolare della Farnesina – la Calabria sarà il luogo dove americani, italiani, europei, giapponesi e canadesi discuteranno di cosa fare del commercio internazionale e quale ruolo svolgere nel prossimo futuro. L’obiettivo è far capire che dal sud può partire un messaggio positivo per rinforzare le esportazioni del nostro Paese in tutta l’area del Mediterraneo”.