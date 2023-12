“La Calabria al centro dell’attenzione delle istituzioni internazionali e nazionali perché esempio di buone pratiche. La presenza del presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e dei due ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, alla Cittadella di Catanzaro, dimostra quanto sia diventata centrale la nostra Regione grazie al grande lavoro messo in campo dal presidente Roberto Occhiuto e dalla Giunta. Le strategie di contrasto agli incendi estivi – con l’uso dei droni- e l’attivazione della centrale unica operativa per le emergenze costituiscono due dimostrazioni reali di quanto sia già cambiata in meglio la vita dei calabresi, attraverso la guida forte ed efficace del governo di centrodestra, e le presenze autorevoli di questi giorni ne sono un’assoluta prova. Abbiamo tanti problemi, ne siamo consapevoli, ma le occasioni per sorridere ed essere orgogliosi della nostra Regione da 24 mesi a questa parte stanno aumentando proporzionalmente con gli ottimi risultati raggiunti dal nostro esecutivo regionale. Il prossimo G7 del commercio internazionale che, come annunciato oggi dal ministro degli Esteri, si terrà proprio in Calabria, è un altro step di questa straordinaria scalata”. Lo afferma in una nota Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.