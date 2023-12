Nonostante le raccomandazioni del Ministero della Salute, i tassi di vaccinazione anti-Covid negli over 60, ed in particolare negli over 80, “rimangono molto bassi a livello nazionale e prossimi allo zero in quasi tutte le Regioni del Sud. Con un numero di somministrazioni che, invece di aumentare, si riduce. Al 30 novembre sono state somministrate 1.042.541 dosi”. Lo evidenzia l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che invita le Istituzioni a “potenziare rapidamente la campagna vaccinale per anziani e fragili, oltre a rimettere in campo ove necessario misure di contrasto alla diffusione del virus”. Alla popolazione, Gimbe rivolge l’invito a mantenere “comportamenti responsabili, perché nei prossimi mesi – avverte – il vero rischio reale del Covid-19, insieme all’epidemia influenzale, è quello di compromettere la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, già profondamente indebolito e molto meno resiliente, in particolare per la grave carenza di personale sanitario”. Quanto alle somministrazioni, 190.467 (18,3% del totale) sono state effettuate agli under 60, 183.901 (17,6%) alla fascia 60-69 anni, 327.340 (31,4%) alla fascia 70-79 anni e 340.833 (32,7%) agli over 80. Dunque, il tasso di copertura nazionale per gli over 60 è del 4,9% e quello degli over 80, la fascia di età più suscettibile a ricoveri e decessi, del 7,4%. Intnato le Regioni hanno assunto l’impegno a potenziare tutte le azioni necessarie per implementare la vaccinazione di prossimità, attraverso Open Day vaccinali e ponendo i medici di medicina generale, farmacie e tutti i setting assistenziali nelle condizioni di aumentare la propria offerta vaccinale, provvedendo a una più efficiente distribuzione delle dosi di vaccino Covid e antinfluenzale”. Lo ha comunicato il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero, Francesco Vaia, al termine della riunione della Cabina di Regia dedicata alle campagne vaccinali Covid e influenza convocata dalla Direzione Generale della Prevenzione e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni.