L’Agenzia del demanio ha trasferito in proprietà al Comune di Corigliano Rossano il Faro di Capo Trionto, grazie alle procedure del federalismo culturale. Lo rende noto la stessa Agenzia. “A seguito della sottoscrizione dell’Accordo di valorizzazione, avvenuta lo scorso settembre tra il Mic-segretariato regionale per la Calabria, l’Agenzia del demanio e l’amministrazione comunale, si avvia per questo storico edificio l’iter di valorizzazione per riqualificarlo e garantirne la protezione e la conservazione”. L’investimento complessivo previsto è di 900 mila euro, finanziato in parte con fondi del Comune e in parte con quelli assegnati dalle risorse FSC 2014-2020 nell’ambito del finanziamento “CIS Calabria – Svelare bellezza”, e costituisce parte di un più ampio progetto per la creazione di un Parco Biomarino, il cui investimento complessivo è di circa 2 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di un Museo del mare dove verranno ospitate mostre ed esposizioni temporanee, programmi culturali multidisciplinari per coinvolgere i giovani e le persone più fragili, e un punto esterno di osservazione panoramico, collegato con il museo in modalità virtuale. Inoltre, grazie a una convenzione con i dipartimenti dell’Università degli Studi della Calabria, verrà creato un hub scientifico-culturale per lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca sulla flora e la fauna marina e costiera.