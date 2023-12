CATANZARO/ Non e’ la prima volta che vengono avvistati in quella zona, ma forse è la prima volta che vengono visti in quel numero. La fotosegnalazione che è giunta da poco alle nostre redazioni di RTC e Giornale di Calabria è abbastanza emblematica. Un foltissimo gruppo di cinghiali indisturbati nel pieno pomeriggio odierno si aggirava dalle parti del viadotto Bisantis di Catanzaro. Automobilisti attoniti davanti alla scena, in quanto i cinghiali erano veramente tanti. Con loro molti piccoli al seguito. E’ consuetudine ormai vederli appena scendono le prime ore della sera, alla ricerca di cibo. Qualcuno li ha avvistati anche nei pressi della galleria del Sansinato. Situazione sempre piu’ pericolosa e allarmante.