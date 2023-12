“Gli ingenti investimenti per la Calabria del Gruppo Fs (13.4 miliardi per opere già esecutive o in itinere), nonché la visione di sviluppo della regione in chiave europea e mediterranea, che si è percepita dall’occasione resa possibile dal presidente Occhiuto, evidenziano l’attenzione straordinaria dello Stato e delle sue articolazioni verso la Calabria. Si è davanti a risorse, impegni e risultati un tempo inimmaginabili”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, a margine dell’incontro a Roma del presidente Occhiuto con il ministro Salvini e l’amministratore delegato del Gruppo Fs italiane Ferraris. Aggiunge Mancuso: “C’è chi si scandalizza per i divari Nord-Sud, dimenticando che quand’era forza di governo ha contribuito ad acutizzarli, e chi, come il ministro Salvini, per colmarne il deficit infrastrutturale, agisce a suon di provvedimenti, mettendo a disposizione della Calabria ingenti risorse: 30 miliardi tra strade, autostrade e ferrovie. I fatti sono ostinati e vanno nella direzione indicata dal presidente Occhiuto e dal ministro Salvini. Ossia -conclude il presidente Mancuso- che a fine legislatura la Calabria colmerà i ritardi accumulati nei decenni scorsi e sarà più moderna, più competitiva e più sicura”.