“Entro il 2025 in Calabria più del 50% dei treni regionali sarà rinnovato con un’età media che passerà dai 29 anni del 2018 ai 9 nel 2026”. Lo ha reso noto il gruppo Fs nel corso di una conferenza stampa sugli investimenti nella Regione spiegando che “la Calabria è stata scelta anche come regione pilota nella sperimentazione dei carburanti alternativi”. “Già dall’estate scorsa – spiega Fs – su alcune linee viaggiano cinque treni tra cui il nuovissimo treno regionale ibrido Blues, alimentati con biocarburante Hvo fornito da Eni. Per l’offerta di media e lunga percorrenza sono attualmente 16 i collegamenti Frecce di Trenitalia da e per la Calabria con fermata in 10 stazioni, mentre sono 25 i collegamenti Intercity da e per la Calabria, di cui due periodici, oltre ai quattro collegamenti bus. Nei primi mesi del 2024 saranno presentati i treni Intercity ibridi per i collegamenti sulla linea Reggio Calabria-Taranto”.