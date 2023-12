In Calabria “abbiamo più di 2.100 chilometri di strade Anas con 1,3 miliardi di manutenzione programmata in esecuzione. L’obiettivo a fine legislatura regionale e ministeriale è di arrivare a una Calabria più infrastrutturata e moderna, terra che negli scorsi decenni non è stata al centro dello sviluppo” del Paese. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione degli investimenti di Fs in Calabria. Salvini ha poi ricordato i “tre miliardi sulla Sibari-Crotone-Catanzaro con una gara di prossimo avvio e i 521 milioni destinati alla Trasversale delle serre, con gare in corso e alcuni lavori già appaltati”. “Tra i prossimi obiettivi c’è la messa in sicurezza dell’ultimo tratto della A2, la progettazione della statale ionica partendo da Sud verso Nord, come il tratto reggino che molti sindaci hanno sollecitato”, ha spiegato.