“13,4 miliardi di investimenti Fs per la Regione Calabria rappresentano una cifra forse mai vista in passato. Spesso gli investimenti in Calabria sono stati annunciati. La novità è che oggi non sono solo annunciati, ma alcuni sono già in corso di realizzazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la conferenza stampa di presentazione degli investimenti di Fs nella Regione. Vengono indicate “opere per le quali si è già nella fase di esecuzione o si stanno per fare i bandi. Non è quindi un libro dei sogni, non è un annuncio di intenzioni ma di fatti che si stanno realizzando”, ha sottolineato. “Il ponte sullo Stretto deve essere un attrattore di infrastrutture, esattamente come fu per le autostrade. Opere infrastrutturali così importati possono attrarre altri investimenti. Ma il Ponte può essere un volano anche per accelerare gli interventi sull’alta velocità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la conferenza stampa di presentazione degli investimenti di Fs nella Regione. L’alta velocità, ha spiegato, “deve essere fatta nel minor tempo possibile perché rappresenta l’occasione per sviluppare una Regione straordinaria che non può più aspettare”.