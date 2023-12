“La svolta tanto attesa dai tirocinanti di inclusione sociale non è ancora arrivata. Tra impossibilità dovute a regole costituzionali e mancata copertura economica, sono passati sette mesi da quando, nel mese di luglio, veniva prevista la stabilizzazione. Nonostante una riformulazione dell’emendamento che prevedeva contratto a 18 mesi e copertura finanziaria di 40 milioni di euro, la proposta è stata ritirata. I Tis, ancora una volta, si ritrovano nell’incertezza e senza prospettive per il futuro”. E’ quanto afferma, in una nota, Antonio Campanella, responsabile Lavoro del Prc Calabria. “Sono in 4.000, lavoratrici e lavoratori essenziali per il funzionamento della macchina amministrativa – aggiunge Campanella – senza regolare contratto, tutele previdenziali e diritti. Attaccati, ogni volta, alla speranza di una proroga della misura dei tirocini di inclusione sociale. Una situazione insostenibile che va risolta per evitare un disastro sociale per 4 mila famiglie e per non privare le comunità calabresi dei servizi resi possibili da questi lavoratori”. “Per questo, così come fatto in ogni occasione, compresa la presentazione di un’interrogazione parlamentare dall’allora senatrice Paola Nugnes nell’ottobre 2020 – sostiene ancora Campanella – saremo al loro fianco in piazza Prefettura a Catanzaro mercoledì 13 dicembre, nel sit-in statico proclamato da Usb, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uil Temp”.