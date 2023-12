“Con l’Avviso pubblico che presentiamo oggi il governo regionale mira a rafforzare la crescita sostenibile, la competitività delle piccole e medie imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro”. Lo ha detto ieri l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Catanzaro dell’Avviso pubblico per il sostegno all’acquisizione di servizi avanzati a supporto delle imprese calabresi. “Con questa misura -ha aggiunto- continuiamo a spendere a favore delle nostre Pmi le risorse del Pr 2021-2027. L’avviso dispone di una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro utili per consentire alle imprese calabresi di realizzare progetti volti all’innovazione di prodotto e di processo ed all’implementazione di modelli organizzativi e gestionali e per rendere le produzioni innovative e conformi alle esigenze dettate dalla transizione ecologica e digitale. L’investimento minimo è di 15 mila euro, mentre quello massimo è di 200 mila euro”. “L’assessore Varì ha poi specificato – é detto in un comunicato – che il contributo in conto capitale è pari al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 100 mila euro. La procedura valutativa sarà a sportello, quindi le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione. Le domande e i relativi allegati potranno essere inseriti sulla piattaforma informatica a partire dalle ore 10 del 15 gennaio 2024 e fino alle ore 16 del 14 febbraio 2024. L’invio definitivo delle domande precedentemente predisposte è previsto per il giorno 15 febbraio 2024 a partire dalle ore 10 e fino alle ore 16”. “Anche questo bando, così come quello precedente su impianti e macchinari e quello che seguirà sull’internazionalizzazione – ha detto ancora l’assessore Varì – fanno parte di una pianificazione triennale pensata per dare la possibilità ai nostri imprenditori di pianificare i propri investimenti. Attualmente stiamo liquidando i contributi relativi al bando Safe: 60 milioni di euro per il sostegno delle spese del caro energia. Ammontano, invece, a 37,5 milioni di euro le risorse previste per gli avvisi ‘impianti e macchinari’, ‘servizi avanzati’ e ‘internazionalizzazione’. Di fatto, nel giro pochi mesi, soltanto con incentivi pubblici, la Regione Calabria mette a disposizione delle piccole e medie imprese circa 100 milioni di euro”. All’incontro con la stampa, che si è svolto alla Cittadella regionale, è intervenuto anche il dirigente generale del dipartimento Sviluppo economico, Paolo Praticò, il quale ha sottolineato “l’importanza della programmazione pluriennale, che darà la possibilità alle imprese, soprattutto a quelle piccole e medie – ha detto Praticò – di identificare i progetti che possano essere conformi alle loro capacità d’impresa”. Era anche presente la dirigente regionale del settore Competitività delle imprese, Valeria Scopelliti.