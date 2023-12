Cinquanta nuovi assunti in Regione Calabria hanno sottoscritto oggi il contratto alla presenza dell’assessore regionale al Personale, Filippo Pietropaolo, della dirigente generale del Dipartimento, Marina Petrolo, e della dirigente di settore, Roberta Cardamone.

“In seguito allo scorrimento della graduatoria di un concorso espletato nel corso del 2023 – ha affermato Pietropaolo -, con queste nuove assunzioni di 50 giovani, ragazze e ragazzi, introduciamo linfa nuova, portiamo una considerevole ventata di novità, contribuiamo a far rimanere i nostri giovani in Calabria. In totale – ha specificato –, per come previsto dal piano dei fabbisogni approvato dall’esecutivo regionale nel mese di settembre, sarà di 283 il numero delle persone che verranno stabilizzate entro la fine del 2024, attraverso concorsi trasparenti gestiti direttamente dal Ministero della funzione pubblica e dal Formez”.

Il 18 dicembre firmeranno in 57 con qualifica di istruttori amministrativo-contabile destinati ai Centri per l’impiego; il 19 dicembre 6 funzionari dell’agenzia di coesione; il 20 dicembre 31 invalidi civili come da legge 68/99; il 21 sarà la volta di altri 53 funzionari tecnici; altri 75 istruttori amministrativo-contabile sottoscriveranno il contratto giorno 28; infine, entro il 31 dicembre saranno assunti 6 operatori vittime della criminalità e del dovere e 5 dirigenti. Nel 2024 inizieranno a Roma presso il Formez i colloqui di 925 partecipanti ai concorsi dai quali saranno selezionati altre 150 persone da assumere.