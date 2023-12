«Anche quest’anno, il programma di eventi “Buone feste florensi” ha l’obiettivo di alimentare la partecipazione della comunità sangiovannese, il turismo e l’economia cittadina attraverso spettacoli, mostre, concerti, iniziative legate alla magia del periodo, laboratori e animazioni per bambini, presentazione di libri e l’ampia promozione delle tipicità enogastronomiche e delle risorse locali di storia, natura, cultura, artigianato e tradizioni». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, nel presentare il fitto calendario della nuova edizione di “Buone feste florensi”, che copre il periodo dal Primo dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. «Coinvolgimento, calore, accoglienza, incontro, bambini, famiglia ed emozioni – prosegue la sindaca Succurro – sono le parole chiave di questo ricco e vario programma di intrattenimenti natalizi, che vanno dalla valorizzazione della pitta ’mpigliata alle stupende luminarie artistiche che riscaldano l’atmosfera del Natale; dalla mostra dei presepi nell’Abbazia florense al concertone di musica classica in chiesa madre, fissato per il 2 gennaio; dal concerto pomeridiano di Antonio Granato, del prossimo 27 dicembre, a quello serale di Cecè Barretta, previsto per il 28 dicembre; dalla comicità di Martufello, che si esibirà il 30 dicembre, ai 100 quad di Babbo Natale in giro per la città, nella parata del 23 dicembre». «Ancora, sono previsti – continua la sindaca di San Giovanni in Fiore – le immancabili focere e gli zugghi, momenti di musica popolare, strenne natalizie, gli zampognari e, il 27 dicembre, “Film silenziosi, Note Techno”, speciale evento sul cinema diretto dal regista e fotografo Emilio Arnone». «A San Giovanni in Fiore, le festività natalizie – conclude la sindaca Succurro – sono peraltro caratterizzate dai ritorni degli emigrati e da un diffuso, risaputo senso di comunità e ospitalità, elementi che noi abbiamo tenuto in grande considerazione».