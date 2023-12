Avviato ieri il cantiere, entro marzo il front office della Procura di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA/ Al palazzo del Cedir di Reggio Calabria, sede della Procura, ieri taglio del nastro con posa della prima pietra e avvio del cantiere che da qui a marzo vedrà la ristrutturazione e la messa in sicurezza di locali in precedenza adibiti a bar, che diventeranno uffici giudiziari per servizi di “front office”. Oltre al sindaco Giuseppe Falcomatà e alla vicepresidente della Regione Giusi Princi, ha partecipato il procuratore Giovanni Bombardieri secondo cui “è un momento importante per gli uffici giudiziari ma è importante per i cittadini. Restituiamo ad un unico ufficio giudiziario, logisticamente parlando, i servizi della Procura. Con questa opera, per la quale devo ringraziare il Comune per la destinazione del bene e la Regione per i fondi -ha aggiunto- restituiamo alla cittadinanza un servizio efficiente che vedrà in questi locali il casellario penale, le iscrizioni ostensibili nel registro degli indagati, e l’ufficio Tiap dove si richiedono le copie degli atti penali. Questo ci consente di rendere in un unico ufficio una serie di servizi all’utenza. Per questo l’abbiamo definito ‘front office’ degli uffici giudiziari”. “È un’importante sinergia istituzionale che vede in prima linea Procura, Comune e Regione -ha detto Princi-. L’obiettivo è potenziare gli uffici e la centralità di una giustizia che diventa funzionale ai bisogni dei cittadini perché miglioriamo la qualità delle prestazioni e quindi l’efficacia del sistema giudiziario. Ai 500mila euro iniziali, la Regione ha aggiunto ulteriori 134mila euro per il caro prezzo. Quindi sono due i milioni complessivi impegnati per migliorare il sistema giustizia”. Falcomatà ha ricordato che “non è stata un’impresa facile cambiare la destinazione d’uso. Come amministrazione abbiamo destinato, in sinergia con Procura e Regione, i locali all’utenza degli operatori del diritto. Siamo molto contenti perché finalmente questo spazio chiuso per tanti anni, viene restituito alla cittadinanza. E’ sicuramente un buon servizio offerto in una programmazione più ampia sulla quale si sta lavorando per il riefficientamento energetico del Cedir, la riqualificazione degli spazi esterni e, naturalmente, per i lavori del nuovo palazzo di giustizia”.