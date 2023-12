Un albero di grosse dimensioni è caduto nel rione Cappuccini di Cassano allo Ionio schiacciando un’auto in sosta. L’albero è stato sradicato dalle forti raffiche di vento che si sono registrate nella serata di ieri a Cassano. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Protezione civile comunale e gli agenti della Polizia locale che hanno messo in sicurezza l’area e hanno alleviato i disagi al traffico che, per diversi minuti, è stato rallentato. Nel rione Cappuccini sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto a tagliare e ad asportare il grosso albero. Sul posto s’è recato anche il sindaco, Gianni Papasso, che ha assicurato al proprietario dell’autovettura danneggiata che sarà risarcito.