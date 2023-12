“L’abbattimento dell’ecomostro di Torre Melissa è un fatto concreto che deve essere un simbolo per la Calabria. Abbiamo una Regione e un Governo che non fanno parole”. Lo afferma, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, componente della Commissione antimafia. “È facile dire che siamo contro la ‘ndrangheta -aggiunge Antoniozzi- ma gli slogan non interessano a nessuno. Con Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, stiamo rimpolpando gli organici di polizia e sostenendo il lavoro della magistratura. La Calabria ha ancora ovviamente grandi aree in cui la ‘ndrangheta è presente, ma l’importante è contrastarla con efficacia e fare un lavoro culturale di prevenzione, sapendo che essa ha cambiato pelle e che è temibile per la sua volontà di infiltrazione nel mondo della legalità”.