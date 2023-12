CATANZARO/ L’associazione Nazionale Ambulanti Calabria operante da 4 anni sul

territorio regionale e da 7 anni su tutto il territorio nazionale in difesa della categoria

degli operatori dei mercati e delle fiere, ad oggi la associazione più

rappresentativa degli ambulanti in Calabria ed in Italia, è

impegnata anche nel campo del sociale.

Lunedì 18 dicembre il vice presidente di ANA UGL Calabria Salvatore Alessandria

ed il segretario regionale Domenico Fimiano si sono recati nel reparto di oncologia pediatria dell’ospedale “Pugliese Ciaccio”

di Catanzaro , mascherati da Babbo Natale a portare doni e dolciumi ai

bambini ricoverati nel reparto stesso. E’ una iniziativa che l’associazione fa a Vibo Valentia da anni oramai, ma quest’anno ha inteso avviarla anche nei nosocomi di Lamezia Terme e Catanzaro.

Gli ospiti sono stati ricevuti dalla dottoressa Galati insieme allo staff di medici e infermieri e hanno lasciato i doni ai bambini ricoverati. Ha partecipato a questa donazione il consigliere comunale Giovanni Costa.