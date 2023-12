Un’auto in fiamme e un pestaggio ai danni di un dipendente. Sono gli atti intimidatori compiuti ai danni della società Idrogeo di San Marco Argentano, che ha l’appalto delle attività di messa in sicurezza della galleria di Coreca ad Amantea. Episodi tutti denunciati dal titolare della ditta e sui quali hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Paola. L’ultima intimidazione risale alla notte di sabato scorso, quando ignoti si sono introdotti nel cantiere e hanno dato fuoco all’auto di servizio della vigilanza, una Renault, che era parcheggiata all’esterno del cancello che recinge l’area dei lavori. Secondo quanto si apprende, la stessa ditta aveva subito altri due atti intimidatori negli scorsi mesi. Un mezzo meccanico è stato distrutto da un incendio in un cantiere per la costruzione di un viadotto sulla Strada delle Terme di Guardia Piemontese e dei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi verso una rimessa di attrezzi sita nel comune di Fagnano Castello. La prefetta di Cosenza Vittoria Ciaramella, ha convocato un vertice interforze per giovedì prossimo, 21 dicembre, per un’analisi della situazione e l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza nella esecuzione dei lavori della Idrogeo e la incolumità degli imprenditori e dei loro dipendenti.