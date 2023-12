CATANZARO/ In riferimento a notizie apparse sulle testate giornalistiche, relativamente ad una rapina, con imbavagliamento della vittima, perpetrata in via Buccarelli di Catanzaro, da persone travestite da carabinieri, la Questura precisa che l’episodio delittuoso è al vaglio dell’autorità giudiziaria. “Dagli elementi raccolti – prosegue la Questura – emerge comunque che non si è trattato di una rapina, bensì di una truffa perpetrata con particolare abilità da persone che si sono spacciate per carabinieri senza, però, indossare le relative uniformi”.