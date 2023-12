Il presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto è stato eletto nella Giunta confederale dell’organizzazione degli imprenditori agricoli. L’elezione è avvenuta in occasione dell’assemblea nazionale dei delegati che ha confermato presidente nazionale alla unanimità l’uscente Ettore Prandini. Assieme ad Aceto, che mantiene la carica di leader regionale di Coldiretti, della nuova Giunta confederale fanno parte i tre vicepresidenti Nicola Bertinelli, David Granieri e Gennarino Masiello, e i componenti Gianluca Barbacovi, Cristina Brizzolari, Dominga Cotarella e Francesco Ferreri. “Franco Aceto gestisce, insieme al fratello – è detto in una nota di Coldiretti Calabria – il più grande allevamento di bovini da latte della regione oltre che una estesa superficie investita a kiwi e vite da vino, oltre che a foraggere”. “Amo il mio territorio – ha detto Aceto subito dopo l’elezione in Giunta – e conosco le problematiche che bisogna affrontare quotidianamente. Svolgerò con il massimo impegno l’attività politico sindacale che questo mio nuovo ruolo richiede. Il principio che continuerà a guidarci è di tutelare e valorizzare le nostre imprese e il loro reddito e, di conseguenza, il nostro territorio”.