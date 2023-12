Calcio serie D, la Reggio Calabria piega anche l’Igea Virtus (1-0) e chiude quarta. La Vibonese espugna Licata. Orgoglio San Luca, il Castrovillari affonda la Gioiese

di RTC Sport

Nella 18sima giornata in serie D, giocata nella giornata odierna, la Vibonese riscatta le ultime frenate e va a espugnare Licata con 3 reti (Terranova, Ciotti, Esposito), chiudendo il 2023 al terzo posto solitario. Quarta vittoria consecutiva e magic moment per la Reggio Calabria, che piega al Granillo anche l’Igea Virtus con rete di Perri nel recupero del primo tempo. Gli Amaranto chiudono quarti solitari a 29 punti. Gara dell’orgoglio del San Luca che supera il Canicattì con due reti di Pezzati e Diarra. Il Castrovillari vince il derby della tristezza in casa della Gioiese grazie a un’autorete affondando i giovani viola.