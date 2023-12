“Il risultato della lista della Lega alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Catanzaro è un motivo di grande soddisfazione. La nostra compagine è la più votata e porta nel consesso dell’ente intermedio una folta rappresentanza”. Lo afferma il deputato Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera. “Agli eletti, che hanno saputo creare le condizioni per questo esito positivo – aggiunge Furgiuele – giunga un augurio sincero di buon lavoro in un ente che, nonostante i disastri patiti dalla scellerata ‘riforma’ Delrio, ha ancora tanto da dare alle comunità del territorio provinciale. Ma un grazie sentito va a tutti i candidati che ci hanno permesso di diventare il primo partito. Un ringraziamento anche al presidente Mormile per il proprio operato all’insegna della sobrietà e della concretezza, e ovviamente un plauso al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e al consigliere regionale Pietro Raso per aver contribuito a costruire una squadra dal forte radicamento istituzionale e territoriale. Un pensiero particolare poi alla generosità del sindaco di Gizzeria, il grande amico Francesco Argento, i cui buoni risultati amministrativi, per di piu’ in un centro importante del litorale lametino, sapranno di certo tornare utili all’azione della provincia di Catanzaro”. “Ma la mia soddisfazione – sostiene ancora il parlamentare – è motivata anche dal fatto che questo turno elettorale ha confermato la maturità della Lega, e la sua indispensabilità nella tenuta vincente della coalizione di centrodestra. La Lega dimostra a quei pochi che l’avevano qualificata qualche tempo fa come ‘meteora’ che sa essere un aggregatore di competenze ed esperienze di grande valenza, senza il quale non esiste coalizione”.