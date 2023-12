Catanzaro, manifestazione a sostegno del popolo palestinese (FOTO)

CATANZARO – Si è svolta a Piazza Matteotti a Catanzaro una manifestazione promossa da varie associazioni e partiti a sostegno del popolo palestinese. A coordinare le iniziative è stato il Collettivo Studentesco Sagitta. Oltre un centinaio i partecipanti. Tra essi anche alcuni studenti marocchini e arabi residenti in città: “Il popolo palestinese è in guerra da quando i territori sono stati occupati da Israele, fa bene a combattere e a non mollare per riconquistare cio’ che gli apparteneva” hanno affermato al microfono di RTC.