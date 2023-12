CATANZARO/ E’ definito il programma che animerà Capodanno a Catanzaro con uno degli artisti più seguiti dal pubblico giovanile, Bresh, e l’intrattenimento dj set firmato M2O fino a tarda notte. La giunta comunale con un nuovo provvedimento ha approvato la variazione all’originaria delibera con cui era stata definita la programmazione degli eventi nelle festività con un’integrazione relativa, per l’appunto, all’organizzazione della notte di San Silvestro. A seguito dell’ordinaria verifica dei requisiti tecnici dell’associazione Controvento, che era stata individuata in un primo momento per allestire gli eventi del 31 dicembre, è emerso che la stessa non risultava in possesso dei requisiti obbligatori e, pertanto, l’affidamento non è stato perfezionato.

L’amministrazione ha inteso, comunque, preservare il format e il programma musicale già concertati, destinando le somme disponibili per un altro operatore economico, Mediaweb Srls, la cui proposta progettuale è rispondente alle esigenze dell’ente. L’amministrazione ha puntato fortemente sulla scelta di coinvolgere specialmente i più giovani con un nome di richiamo come quello di Bresh che, fin dall’annuncio, ha riscosso particolare entusiasmo e curiosità. Il cantante sarà, dunque, sul palco di Piazza Prefettura per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, in una lunga notte tra musica e divertimento che vedrà anche la presenza del conduttore radiofonico Walter Pezzulli di M20 e di altri artisti e dj della scena nazionale e locale, con qualche sorpresa ancora in cantiere.