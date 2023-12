Elezioni Consiglio provinciale di Catanzaro, Mormile: “Con i nuovi eletti proseguiremo l’attività riformatrice dell’ente”

“A seguito dell’esito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro, desidero esprimere un ringraziamento a tutti coloro che hanno deciso di candidarsi e auguro buon lavoro a tutti gli eletti. I nuovi componenti dell’Assemblea di Palazzo di Vetro conoscono bene le difficoltà che da anni penalizzano l’Ente e sono convinto sapranno raccogliere la sfida di attuare azioni di concreto rilancio con spirito di responsabilità, condividendo le scelte strategiche che dovranno essere assunte”. Così il presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile. “Da parte mia – aggiunge Mormile – troveranno puntuale disponibilità all’ascolto delle esigenze dei territori e porte aperte al confronto al fine di addivenire alle soluzioni più utili per la collettività. Sono fiducioso che, come già avvenuto in passato, le forze politiche assumeranno l’impegno di condurre un ambizioso programma di riscatto della nostra Provincia. Infine, mi preme rivolgere un personale ringraziamento a coloro che non faranno più parte del Consiglio per l’egregio lavoro svolto. L’apporto di ciascuno è stato significativo e prezioso, costituirà la base per proseguire con l’attività riformatrice che ha contrassegnato gli ultimi anni della Provincia”.