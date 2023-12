Mandatoriccio, incendio nell’ufficio postale: distrutte due auto. Non si esclude il dolo

MANDATORICCIO(CS)/ Un incendio – la cui natura è al vaglio delle forze dell’ordine che non escludono nessuna ipotesi – si è sviluppato nella notte all’interno dell’ufficio postale di Mandatoriccio in provincia di Cosenza. Non si registrano danni alle persone. Il rogo ha distrutto anche due auto parcheggiate nei pressi dell’ingresso del locale che ospita l’ufficio. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano ed i carabinieri del Reparto territoriale. Per precauzione è stata evacuata una famiglia che abita al piano superiore dell’edificio. Le fiamme hanno distrutto completamente l’interno del locale delle Poste, al momento dichiarato inagibile. Gli accertamenti sono in corso e non si esclude la natura dolosa dell’incendio su cui indagano i carabinieri.