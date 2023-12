Catanzaro, “La Fabbrica degli Elfi” nel Plesso Corvo dell’IC Casalinuovo. Iniziativa insieme a Rotary Club Catanzaro Tre Colli e Rotaract

di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Si è svolta giovedì 21 dicembre nella Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo Catanzaro Sud Plesso Corvo l’iniziativa “La Fabbrica degli Elfi” dedicata ai bambini della scuola. Allegria, doni, musica e spirito natalizio hanno allietato i piccoli allievi della scuola, i cui docenti si sono impegnati in primissima linea per la buona riuscita della manifestazione, organizzata insieme al Rotary Club Catanzaro Tre Colli e al Rotaract Club Catanzaro. I club rotariani infatti sono da sempre impegnati in missioni di servizio, specie in realtà non semplici come quella in cui opera l’IC Casalinuovo, che combatte ogni giorno contro la diffusissima dispersione scolastica.

È da tutto il mese di dicembre che il Plesso è stato impegnato nella realizzazione della “Fabbrica degli Elfi”, con i vari lavoretti svolti dagli alunni dell’infanzia e della primaria,nel più totale entusiasmo e collaborazione. Una fabbrica che vuol “costruire” anche qualcosa di bello nel cuore di chi ha poco o comunque ha aridità, un simbolo metaforico per gli insegnanti che ogni giorno si confrontano con realtà toccanti e particolari.

Il Rotary Tre Colli Catanzaro è intervenuto con il dinamico presidente Carlo Maria Comito, Fabiana Fontanella Console Onorario del Brasile per la Calabria, Maria Vittoria Raschilla’, cosegretario del Rotary Tre Colli Catanzaro, Vincenzo Defilippo presidente di Federfarma Catanzaro e con la presenza anche di alcuni giovani del Rotaract, una vicinanza preziosa per la scuola. Per la scuola presente la dirigente Maria Riccio e gli insegnanti ed educatori Elisabetta Stefanelli, Monica Iozzo, Carmela Lamberti, Giovanni Zangari, Paola Leone, Domenico Candelieri, Franca Moio, Teresa Rubino, Silvia Pascuzzi, Maria Rita Le Rose, Emanuela Barbieri, Raffaele Aversa, Massimo Valotta, Annalisa Leone, Anna Maria Pirrelli, Rossella Ricciardelli, Michela Rotundo, Mirela Scumaci.

Particolarmente felici i bambini, che hanno ricevuto in dono un regalo portato da Babbo Natale (Donato Reina). Il clima era eccezionale, arricchito dalle note meravigliose dell’ottimo Duo acustico rappresentato da Ilaria Farina e Domenico Ciambrini. La mattinata è proseguita con canti, balli e buffet.

Presenti le telecamere di RTC, La RadioTelevisione della Calabria, che nei prossimi giorni trasmetterà un ampio Servizio RadioTelevisivo.

Dal Plesso Corvo dell’IC Casalinuovo Catanzaro Sud un augurio di Buon Natale a tutti, in particolar modo a chi ha perso la speranza, ma deve ritrovarla!