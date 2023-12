di RTC Sport

Una rete di Patierno all’11’ condanna il Crotone alla sconfitta e a un Natale amaro dopo 10 risultati utili. Non è bastata ai rossoblu’ una buona prova nel tentativo di rincorrere il pari e raddrizzare una gara nata male con gli esperti ospiti che hanno difeso il risultato e l’esiguo vantaggio fino al termine con molto mestiere e astuzia. Il Crotone ha costruito le sue occasioni ma sotto porta non è stato nè lucido nè fortunato. Questa volta è andata male ma la sconfitta non cancela tutto cio’ che di buono è stato fatto nelle ultime 10 gare.