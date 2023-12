CORIGLIANO ROSSANO(CS)/ Hanno scatenato una violenta rissa nel centro della frazione di Schiavonea a Corigliano Rossano e all’arrivo dei carabinieri si sono sono scagliati contro l’auto di servizio e hanno aggredito fisicamente alcuni militari. Quattro giovani sono stati arrestati per rissa, lesioni personali e danneggiamenti dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i residenti del quartiere dove è avvenuta la rissa, spaventati in particolare dal fatto che alcuni erano muniti di coltelli. L’intervento dei carabinieri coadiuvati dagli agenti della Polizia di Stato ha evitato conseguenze peggiori. I militari aggrediti sono stati medicati nel pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano così come i responsabili della rissa, rimasti lievemente feriti. L’auto di servizio dei carabinieri è stata danneggiata nella parte del lunotto posteriore. I quattro arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Castrovillari.