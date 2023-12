Pareggio tra Bari e Cosenza che non riescono a superarsi. Termina senza reti la sfida del San Nicola: meglio i pugliesi nel primo tempo, più tonici i rossoblu’ nel secondo. L’occasionissima per sbloccarla dopo un quarto d’ora ce l’ha Achik, che solo contro Micai conclude addosso al portiere. La squadra di Marino insiste con Benali che colpisce un palo esterno da fuori area e Nasti che in girata aerea impegna Micai ma nel secondo tempo si spegne. Ci prova il Cosenza con Mazzocchi che non trova lo specchio a Brenno battuto e Voca che non riesce a chiudere sul secondo palo dopo un’insidiosa spiazzata di Fontanarosa. Neppure l’ingresso di Menez a 127 giorni dall’infortunio al crociato risveglia il Bari. Finisce 0-0 sotto gli occhi dei 17mila del San Nicola. Per il Cosenza un punto meritato che addolcisce un po’ il Natale in casa rossoblu’.