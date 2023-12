«Contro la Reggiana ci aspettiamo sicuramente una partita intensa. Loro vengono da una vittoria quindi avranno il morale alto. E’ una squadra che gioca a calcio e che fa del gioco la sua migliore qualità, da parte nostra dobbiamo fare tesoro delle carenze che abbiamo mostrato contro il Brescia, e vogliamo riscattare la sconfitta». E’ il commento del tecnico delle Aquile Vincenzo Vivarini alla vigilia della trasferta al “Città del Tricolore”, preparata in poco tempo. «Abbiamo fatto un solo giorno di allenamento, purtroppo le regole sono queste e dobbiamo adeguarci. C’è delusione per come è maturata l’ultima sconfitta, ma dobbiamo fare di necessità virtù e trovare il morale giusto per affrontare questo nuovo impegno», spiega mister Vivarini, che studia alternative per la formazione: «Sicuramente qualcosa cambieremo, sono partite troppo ravvicinate, dobbiamo provare altre soluzioni per avere in campo gente fresca e motivata».