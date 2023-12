Scade venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 23,59, il termine per la presentazione delle candidature al nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 54 unità di personale alla Regione. Il bando del concorso, Ripam-Regione Calabria, che sarà espletato da Formez PA, è stato pubblicato sul portale inPA al link http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-regione -calabria-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-reclutamento-conting ente”. Lo rende noto, con un comunicato, l’assessore regionale all’Organizzazione ed al Personale, Filippo Pietropaolo. “Il reclutamento – aggiunge l’assessore – riguarda personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione regionale nell’Area funzionari e dell’elevata qualificazione. Nello specifico i profili riguardano: 19 auditor, 5 funzionari tecnico agroforestale, 5 funzionari statistici, 5 specialisti nella comunicazione e 20 funzionari informatici-analisti programmatori”. “L’invio della domanda di partecipazione – dice ancora l’assessore Pietropaolo – dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS sul portale inPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it”.