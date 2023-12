Dopo la pausa natalizia, è ripartito mercoledì 27 dicembre, l’iter ‘blindato’ della manovra 2024, che porterà al via libera dell’Aula, senza voto di fiducia, venerdì 29 dicembre. Sono ripresi mercoledì mattina i lavori della Commissione Bilancio della Camera con la lettura delle proposte di modifica inammissibili. I lavori si sono chiusi in serata con il voto sul mandato ai relatori Roberto Pella (Fi), Letizia Giorgianni (FdI) e Nicola Ottaviani (Lega). Dal 28 dicembre, il testo è in Aula e il 29 dicembre ci sarà il voto finale. Il numero totale degli emendamenti di opposizione in Aula dovrebbe ridursi a un centinaio, in modo da non porre la fiducia e dare tempo per la discussione, come prevede un accordo raggiunto tra governo, maggioranza e opposizioni a Montecitorio nei giorni scorsi.