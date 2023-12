Torna a riunirsi venerdì 29 dicembre il Consiglio comunale. Il Presidente del civico consesso, Giuseppe Mazzuca, ha convocato l’assemblea per le ore 9,00 nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Tra i punti all’ordine del giorno figurano alcuni dei punti che non erano stati discussi e che erano stati rinviati nell’ultima seduta del 22 dicembre scorso: A) l’approvazione della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti; B) il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, ex art 194, comma 1, del dlgs 67/2000. In particolare si tratta di debiti fuori bilancio a favore della ditta Id.Go srl e Medlabor; di altri debiti fuori bilancio derivanti da consumi energetici (gas ed energia elettrica) ed altri ancora a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (Csea); C) la cessione a titolo oneroso dal Comune all’Asp del Complesso Immobiliare di Via degli Stadi, per la realizzazione delle Centrali Operative per l’emergenza ed altri servizi territoriali e comprensoriali. L’eventuale seconda convocazione è prevista per sabato 30 dicembre, alle ore 10,00.